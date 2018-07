Una grossa nube di fumo nero si alza in cielo: rimorchio di un camion in fiamme sul Passante

La nube di fumo nero era visibile anche da chilometri di distanza, causando una certa preoccupazione tra i residenti. Un camion poco prima delle 12 di venerdì è stato interessato da un incendio mentre era in transito all'altezza del chilometro 376, in direzione Padova.

Rimorchio distrutto

Il rogo, non distante dall'incrocio tra A4 e A57, in prossimità del sottopasso San Silvestro in territorio di Mirano, si è in pochi istanti allargato all'intero rimorchio, apparso completamente distrutto. All'interno una serie di mobili, non sarebbe stato coinvolto materiale considerato pericoloso. Inevitabili i disagi alla viabilità: alle 12.45 venivano segnalati 4 chilometri di coda, transito possibile solo su due corsie su tre. Il conducente, illeso, si sarebbe accorto di ciò che di lì a poco sarebbe successo, accostando in corsia d'emergenza, riuscendo poi a salvare la motrice.

I soccorsi

Sul posto si è portata una autobotte dei pompieri del Comando di Mestre, che può contare sull'apporto anche di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Mira. A gestire la situazione anche polstrada e quattro messi di Cav, la società che gestisce il Passante. I pompieri sono intervenuti con quattro automezzi, tra cui il carro schiuma, e hanno spento il rogo che ha completamente distrutto il carico del rimorchio. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada e la polstrada. Le operazioni di completo spegnimento da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.