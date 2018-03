Preoccupazione a Ceggia: camper distrutto dalle fiamme nel deposito giudiziario

Il fumo e le sirene dei vigili del fuoco hanno preoccupato non poco i residenti che a un certo punto hanno visto arrivare sulla statale Triestina, nel territorio di Ceggia, un ingente numero di mezzi di soccorso, con in più i carabinieri. Verso le 19.30 di venerdì, infatti, è andato a fuoco un camper all'interno di un deposito giudiziario: gli operatori del 115, con tanto di autobotte, hanno dovuto lavorare a lungo per mettere in sicurezza la zona.

Camper distrutto

Il caravan è andato completamente distrutto, ma il timore iniziale era che ci potesse essere qualcuno all'interno. Per questo motivo le prime fasi dell'intervento sono state piuttosto concitate, anche perché a poca distanza c'erano 5 o 6 bombole di gas subito allontanate e messe al sicuro. Una delle ipotesi è che quel camper fosse sfruttato come base da qualche senzatetto per passare la notte, ma qualcosa deve essere andato storto e tutto sarebbe andato a fuoco. Gli accertamenti in ogni caso sono ancora in corso.