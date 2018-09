Incendio all'hub di Conetta, distrutto tendone che ospitava un centinaio di profughi

Non è rimasto nulla, se non le "carcasse" della struttura portante e dei letti a castello dove - almeno fino a lunedì sera - dormivano circa un centinaio di profughi. Un incendio, quello di martedì pomeriggio, sul quale stanno indagando i carabinieri, alla ricerca di risposte. Non è ancora chiaro quale sia stata, infatti, la causa che attorno alle 12.45 ha portato alla distruzione di una delle tensostrutture che ospitano i richiedenti asilo al tanto contestato hub di Conetta. Al momento non è possibile escludere alcuna ipotesi.

Forze dell'ordine sul posto

I vigili del fuoco, subito dopo l'allerta, sono intervenuti con 5 mezzi da Cavarzere, Adria, Mestre e Piove di Sacco. In tutto 20 gli operatori, il cui compito è stato quello di sanare le fiamme - evitando che si propagassero - e mettere in sicurezza l'area. A ruota sono intervenuti anche i militari dell'Arma, che dovrannò indagare su quanto accaduto. Stando alle prime informazioni, nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

«Conetta si può chiudere in una settimana»

Non usa mezzi termini il sindaco di Cona Alberto Panfilio nel commentare quanto successo al campo profughi: «Non possiamo essere sopresi - ha commentato - che una tendopoli possa prendere fuoco. Questo governo non ha responsabilità per questo campo, ma sua è la responsabilità per non essere intervenuto. Basta propaganda, non serve a nulla: Conetta si può chiudere in una settimana».