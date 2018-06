Magazzino viene divorato dalle fiamme: i pompieri riescono ad arginare l'incendio

Alle 17.15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio di un locale adibito a magazzino rimessa in via Lusore a Campocroce di Mirano. I pompieri, accorsi con 4 automezzi e 14 operatori, sono riusciti a contenere le fiamme al solo magazzino, evitando l’estensione all’attigua abitazione. Coinvolta nell’incendio anche una bombola di gpl.

E' stato purtroppo distrutto tutto il materiale accatastato all’interno del locale, oltre che un piccolo bagno. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza sono terminate dopo circa un paio d'ore.