Improvviso cortocircuito ai contatori, scatta l'incendio: palazzina evacuata a Cannaregio

Un improvviso cortocircuito ha innescato un incendio che ha obbligato coloro che si trovavano nel palazzo a lasciare l'edificio. Preoccupazione pochi minuti dopo le 11 di domenica nel sestiere Cannaregio, al civico 1798, per un rogo subito arginato dall'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Venezia: sarebbero 6 gli inquilini invitati a lasciare le abitazioni per precauzione.

Principio d'incendio al piano terra

I contatori che hanno originato il problema si trovavano al piano terra, mentre l'intero edificio ha due piani. Verso le 12 le operazioni erano in corso di conclusione: dopo aver spento le fiamme, infatti, è iniziato un accurato sopralluogo per "testare" la sicurezza del sistema elettrico e dei contatori. Nelle ore successive il probabile rientro degli occupanti, che non avrebbero riportato conseguenze di tipo sanitario.