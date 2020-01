Incendio al tetto di una ex distilleria

Incendio a un capannone a Cavarzere verso le 6 del mattino del primo gennaio, in via Camillo Benso di Cavour.

È una ex distelleria di circa 600 metri quadri. Ha preso fuoco la copertura del tetto dove è ospitato un impianto fotovoltaico. Quattro mezzi da Mestre e Adria sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza la struttura. Nessuno è rimasto coinvolto. Nella notte di capodanno le squadre dei vigili del fuoco dei comandi del Veneto sono state impegnate in 36 interventi riconducibili ai festeggiamenti, prevalentemente incendi di cassonetti. Il personale del comando di Venezia è intervenuto per incendio al cantiere nautico di Sant'Elena alle 4 del mattino (sotto: foto intervento all'ex distilleria a Cavarzere).