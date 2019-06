Grosso incendio in un capannone, distrutto il tetto

L'allarme per un grosso incendio è scattato poco prima delle 7 di domenica mattina da una ditta di ossidazione dell'alluminio di Fossalta di Piave.

Crollato il tetto

Una grossa colonna di fumo visibile a distanza si è levata da via dell'Artigianato destando preoccupazione. Sei squadre di vigili del fuoco sono accorse da Mestre, San Donà di Piave e Treviso per domare il rogo. Le fiamme hanno distrutto il capannone, il cui tetto è crollato. Nessuno, dalle prime verifiche, sarebbe rimasto coinvolto. Accertamenti in corso per stabilire le cause dell'accaduto (le immagini postate su Facebook da Fabio Scarabello).