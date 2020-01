Incendio al tetto di un capannone a San Donà

Un incendio si è sviluppato verso le 12 di stamattina dal tetto di un capannone nella campagna di San Donà di Piave, in via Tabina. L'edificio è sede di una ditta di produzione di cartongesso. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, con quattordici operatori che sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento di tutta la superfice del tetto e del resto dello stabilimento. Le cause del rogo sono da verificare. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area sono terminate dopo circa due ore.