Paluello di Stra, divampano le fiamme da una casa colonica in restauro: pompieri sul posto

L'allarme è stato lanciato verso le 18. Preoccupazione nel tardo pomeriggio di sabato per un incendio divampato in una casa colonica in restauro in via Re di Puglia a Paluello di Stra, che ha richiesto l'intervento in forze dei vigili del fuoco.

Vigili del fuoco sul posto

Per sanare il rogo, infatti, si è reso necessario il supporto in loco dei pompieri di Mira, nonché di due squadre provenienti da Mestre, con autoscala e autobotte. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine.