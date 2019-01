Incendio in casa, donna all'ospedale in gravi condizioni

Sarebbero gravi le condizioni di una donna soccorsa stamattina in un'abitazione a Favaro Veneto in seguito allo scoppio di un incendio. La signora - un'anziana di 89 anni - è stata caricata in ambulanza e trasportata in ospedale, alle prese con un'intossicazione. Si trova in Rianimazione.

Le fiamme si sono sviluppate in via Cà Colombara, tra Favaro e Dese. Gli accertamenti per ricostruire quanto avvenuto sono in corso, ma sembra che il rogo sia partito da una stufa a legna. L'incendio ha sprigionato molto fumo e successivamente è stato domato dai vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia per le indagini del caso.