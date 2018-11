Guasto ad un freezer nel garage, abitazione in fiamme a Noale

Un'abitazione è andata in fiamme stamattina in via Nievo a Noale. L'allarme è stato lanciato intorno alle 8 dopo che una casa singola di due piani è stata interessata da un incendio piuttosto esteso. Le persone che si trovavano all'interno (una coppia) sono riuscite a mettersi in salvo, senza riportare ferite. Stando ai primi accertamenti, il rogo sarebbe scaturito a partire da un freezer presente nel garage che si è surriscaldato a causa di un malfunzionamento. Coinvolta anche un'automobile parcheggiata all'esterno.

Le operazioni

I coniugi hanno percepito odore di fumo e un crepitio e, quando hanno controllato il garage - adibito a deposito - l’incendio era ormai già sviluppato. A quel punto sono usciti fuori, dando l’allarme. I pompieri sono accorsi da Mirano con i volontari e da Mestre con quattro automezzi e 14 operatori, mettendosi al lavoro per spegnere le fiamme, che si sono estese ai serramenti ed esternamente al porticato. Danni da fumo anche al piano superiore, salva l’altra porzione di bifamiliare. L'odore di bruciato si è diffuso in un'area vasta, creando una certa preoccupazione tra i residenti. Danni rilevanti all'edificio, fortunatamente non strutturali. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri della stazione locale.