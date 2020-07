Casette mobili in fiamme al camping, coinvolta anche un'auto

Gruppo di casette in fiamme nella notte tra sabato e domenica al camping Pra' delle Torri a Caorle. L'incendio verso le 2.30. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro, quando sono le 9.30 di domenica 5 luglio, per avere ragione delle fiamme. Sei le strutture mobili andate a fuoco. Coinvolta parzialmente anche un’auto: nessuna persona è rimasta ferita.

Fiamme circoscritte

Le squadre dei vigili del fuoco sono arrivate dal distaccamento volontario del posto e da San Donà, Portogruaro e Mestre con sei automezzi antincendio e diciotto operatori. Incendio domato: evitato il coinvolgimento delle altre strutture ricettive. Sono in corso le operazioni di bonifica e spegnimento degli ultimi focolai con la rimozione delle lamiere con una macchina operatrice. Le cause dell’incendio sono al vaglio del Niat (nucleo investigativo antincendio territoriale) dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso termineranno presumibilmente in tarda mattinata.