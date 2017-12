Campane per la differenziata distrutte dalle fiamme a Dolo: intervengono i vigili del fuoco

Che si sia trattato di un vandalismo o di un incidente, di certo c'è che quelle campane per la raccolta differenziata non hanno resistito alla forza delle fiamme. Preoccupazione a Dolo quando oramai era già calata l'oscurità sabato. In via Adele Jachia sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per mettere una pezza a un incendio che in breve tempo si era allargato ad almeno due campane, intaccando in parte anche un cassone per la raccolta di indumenti della Caritas.

Possibili cause

Gli operatori del 115 hanno spento il rogo in poco tempo, mettendo in sicurezza la zona. Il sospetto di alcuni residenti è che possa essersi trattato se non di un gesto deliberato perlomeno di un petardo (ne sono stati esplosi molti in questi giorni in zona) deflagrato nel posto sbagliato al momento sbagliato.