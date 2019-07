Incendio in centro a Dolo, una casetta in fiamme

Alle 12 di oggi, mercoledì 17 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rizzo a Dolo per un incendio divampato in una casetta adibita a ricovero attrezzi agricoli. Le fiamme si sono estese alla facciata dell'abitazione attigua ma i pompieri hanno evitato il peggio, riuscendo a circoscrivere le fiamme prima che si propagassero all'intera abitazione. Hanno lavorato 3 automezzi e 9 operatori.

Sono state decine le chiamate alla sala operativa del 115 per l'alta colonna di fumo visibile a distanza. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa tre ore.