Autocisterna in fiamme nell'area di sosta, autostrada chiusa

Un incendio si è sviluppato poco dopo le 16 da un'autocisterna ferma all'interno della piazzola di sosta di Arino, lungo l'autostrada A4, in direzione Milano. Secondo le prima informazioni, il mezzo pesante contiene liquido alimentare. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, impegnati a tenere il rogo sotto controllo, oltre alle pattuglie della polstrada. Nel frattempo l'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni. Non risultano conseguenze per le persone.

Alle 16.35 è stata autorizzata la riapertura della carreggiata est in direzione Trieste, mentre quella ovest in direzione Milano, dove si trova il mezzo, ha riaperto parzialmente (solo in corsia di sorpasso) alle 16.50. Presenti anche i mezzi degli ausiliari di Cav per le operazioni di assistenza e presegnalazione. Le code hanno raggiunto i 6 chilometri. Rallentamenti pure anche in carreggiata est, ma con traffico scorrevole.