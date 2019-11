Garage in fiamme, un uomo rimane ustionato

Nel tentativo di contenere le fiamme si è ustionato alle braccia. E' finito all'ospedale, martedì pomeriggio, un uomo di Concordia Sagittaria dopo un incendio che si è propagato all'interno del garage della sua villetta in via Noiari.

Il fuoco si è scatenato poco dopo le 13. I pompieri, accorsi da Portogruaro, hanno spento l’incendio del box utilizzato come magazzino, evitando il coinvolgimento dell’intera viletta. L’uomo è stato assistito dal personale del Suem 118 e portato al pronto soccorso, dove si trova tutt'ora ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le cause del rogo sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore con il completo svuotamento delle masserizie dal box.