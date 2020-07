A fuoco un condizionatore, ustione a un braccio per il proprietario

Un condizionatore è andato a fuoco poco dopo le 8 di domenica 12 luglio, in via Picasso in località Peseggia a Scorzè. I vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio che si è propagato alla pompeiana coinvolgendo due villette a schiera: ustionato a un arto uno dei proprietari nel tentativo di spegnere le fiamme.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I danni

I pompieri arrivati con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e nove operatori, hanno spento le fiamme, evitando il coinvolgimento delle abitazioni. L’uomo ustionato a un braccio è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118. Danneggiato dalle fiamme l’arredamento esterno, intaccate le finestre, oltre al condizionatore, e danni da fumo alla facciata del fabbricato. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.