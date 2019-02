Due container in fiamme al campo sportivo di Martellago | VIDEO

Incendio a Martellago nel primo pomeriggio di martedì. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Trento attorno alle 14.30 per spegnere le fiamme divampate da due container contenenti materiale per la manutenzione degli impianti sportivi.

I danni

Il rogo ha danneggiato trattore, trattorino tagliaerba e attrezzature varie utilizzate per la manutenzione del manto erboso dei campi da calcio. Ancora ignote la cause che avrebbero generato l'incendio. Attorno alle 16 erano ancora in corso le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai. Sul posto l'intervento di carabinieri e polizia locale per effettuare i rilievi del caso.