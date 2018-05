Grosso incendio in casa colonica: in fiamme magazzino, distrutti auto e mezzi agricoli

Grosso incendio in una casa colonica di Corbolone (San Stino di Livenza). Le fiamme sono divampate poco dopo le 9.30 di sabato mattina in via Cimitero, ad essere interessato dal rogo tutto il sottoportico di una grande struttura prima adibita a stalla e ora utilizzata come ricovero attrezzi e deposito magazzino.

Sei squadre di vigili del fuoco

Immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco di Portogruaro, Mestre, San Donà e Motta di Livenza, giunti sul posto con sei automezzi, tra cui tre autopompe serbatoio, due autobotti e un'autoscala, nonché 22 operatori. I pompieri sono riusciti in prima battuta a circoscrivere l'azione delle fiamme, che hanno comunque interessato anche un'automobile e diversi mezzi agricoli, completamente bruciati.

Giovane lievemente ferito

Nelle prime fasi dell’incendio, prima dell’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco, un giovane è rimasto leggermente ferito nel tentativo di spegnere le fiamme, ed è stato portato in pronto soccorso per dei controlli. Al vaglio degli operatori le cause che hanno portato all'incendio. Le operazioni di completo spegnimento dei focolai si potrebbero protrarre per tutto il pomeriggio.