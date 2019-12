Incendio in un condominio, famiglie evacuate: tre persone all'ospedale

La notte scorsa, mezz'ora prima della mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in corso del Popolo a Mestre per un incendio appartamento in un condominio di otto piani. Tre persone sono state evacuate dai pompieri con gli autorespiratori al piano dove sono divampate le fiamme e assistiti dal personale del Suem per avere respirato del fumo per poi essere trasferiti in ospedale.

Altri tre condòmini sono stati medicati sul posto. Le squadre dei vigili del fuoco con tre autopompe, due autobotti, un’autoscala e il carro aria con 20 operatori coadiuvati dal capo servizio e il funzionario di guardia, sono riusciti a contenere il rogo, evitando il coinvolgimento dell’intera ala del condominio, che nel frattempo era stato evacuato.

Oltre l’appartamento dove si sono sviluppate le fiamme, altri due alloggi sono stati dichiarati al momento non agibili, fino ad altre verifiche tecniche che saranno effettuate nella giornata di oggi. Le famiglie evacuate sono state ospitate in albergo e altre da familiari. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate questa mattina alle 5.

