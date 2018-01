Vigili del fuoco a Fossò per un incendio in una ditta, fiamme domate velocemente

Trambusto nel pomeriggio di mercoledì nella campagna di Fossò, non distante dal confine con il territorio di Camponogara. L'allarme è stato lanciato da un'azienda del settore giardinaggio e legna con sede in via Castellaro Alto: un incendio si è sviluppato a partire da del legname stoccato nell'azienda, destando inizialmente una certa preoccupazione. Tanto che i titolari hanno deciso di chiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

I pompieri sono intervenuti sul posto con una squadra dal distaccamento di Mira e un'autobotte. Grazie al lavoro degli operatori del 115 la situazione è tornata sotto controllo nel giro di pochi minuti e non è stato necessario il supporto di una ulteriore squadra da Mestre che era stata inizialmente allertata. Le operazioni sono terminate poco dopo le 16 con lo spegnimento del rogo.