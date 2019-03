Due incendi nella notte: capannone e casa in fiamme

In questi giorni erano in corso dei lavori di posa della guaina. Nella notte, la copertura in legno di un capannone a Dolo è andata in fiamme. L'allarme è scattato pochi minuti dopo le due, a distanza di un paio d'ore dal tragico incendio che si è scatenato a Murano, dove hanno perso la vita due coniugi ultranovantenni.

I vigili del fuoco, provenienti dai comandi di Mira, Mestre e Piove di Sacco, hanno raggiunto il capannone con due autopompe, un'autobotte, un'autoscala e il furgone del nucleo Nbcr. Diciassette uomini sono riusciti a circoscrivere le fiamme e salvare gran parte della struttura. Le cause dell’incendio sono in fase di valutazione da parte dei tecnici dei pompieri. In mattinata erano in fase di ultimazione le operazioni di messa in sicurezza del capannone.

Pochi minuti dopo, alle 2.17, è arrivata un'altra chiamata alla sala operativa del 115, per un incendio di una vecchia abitazione disabitata in via Sant'Antonio a Noventa di Piave. All’arrivo delle squadre accorse da San Donà, Treviso e Mestre con cinque automezzi e sedici operatori, l'intera casa era avvolta dalle fiamme. I pompieri hanno spento il rogo dell’edificio, che è in parte collassato. Le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai sono terminate questa mattina poco dopo l’alba. Sono ora in corso le valutazione dei tecnici dei vigili del fuoco per determinare le cause dell’incendio.