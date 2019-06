Incendio nella golena del Piave: in fiamme un grande trabucco di legno

Le fiamme si distinguevano chiaramente anche da Jesolo e San Donà. Incendio di vaste proporzioni nel primo pomeriggio di oggi a Eraclea: ad andare in fiamme un trabucco (bilancia da pesca), struttura interamente in legno grande quanto un appartamento formata da piattaforma, bracci e grandi reti da pesca.

Soccorsi sul posto

Sul posto per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area sono intervenute tre squadre di pompieri da Jesolo, San Donà e Mestre, oltre ai carabinieri, cui spetteranno i rilievi del caso. Al momento non si sa se all'interno del trabucco, al momento dello scoppio dell'incendio, ci fossero anche delle persone.