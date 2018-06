L'incendio di sterpaglie si allarga e preoccupa: intervento di un paio d'ore dei pompieri

Le operazioni di spegnimento sono durate circa 3 ore, anche perché l'area interessata dal rogo è risultata piuttosto estesa. Preoccupazione nel primo pomeriggio di venerdì a Valle Tagli, nel territorio comunale di Eraclea. A un certo punto si è levata in cielo una densa nube di fumo nero, mentre le fiamme si sono allargate velocemente al circondario.

Le operazioni di spegnimento

Le prime squadre dei pompieri sono giunte sul posto alle 13.45 dal distaccamento di San Donà, dopodiché si sono portate nell'area delle operazioni anche squadre da Mestre e dei volontari di Caorle. Si è reso necessario l'apporto di più di una autobotte, per riuscire ad arginare il fronte dell'incendio favorito dalla presenza dalla vegetazione secca. Le ultime due squadre sono tornate alla base, dopo essere rimaste sul posto per controllare che non ci fosse alcun focolaio, alle 16.50.