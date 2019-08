Fiamme in un ricovero di attrezzi, vigili del fuoco al lavoro fino a tarda sera

Tre le squadre dei vigili del fuoco allertate questa sera, martedì 20 agosto, per un incendio divampato a Eraclea, in via dei Pioppi, verso le 20. I pompieri sono arrivati da San Donà, Jesolo e Mestre per avere ragione delle fiamme in un casolare adibito a ricovero di mezzi agricoli. Nessun ferito. Un'alta colonna di fumo era visibile a distanza, verso le 20.45, in direzione Eraclea mare, ed è stata segnalata dai lettori che si trovavano nei paraggi e hanno iniziato a preoccuparsi chiedendo notizie sull'origine e la causa.

Lo spegnimento

I 12 operatori impegnati nel rogo hanno circoscritto il fuoco, evitandone l'estensione alle strutture vicine. Le operazioni di spegnimento erano ancora in corso fino alle 21.30. Al vaglio le cause dell'incendio al casolare.