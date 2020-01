Incendio all'ex zuccherificio, l'area presa ancora di mira

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per l'incendio a Cavarzere, accaduto nella notte tra sabato e domenica, verso le 4 e tre quarti. L'area dell'intervento è stata quella dell'ex zuccherificio di via Camillo Benso Conte di Cavour 32. Lo stabile, in disuso da tempo e sotto sequestro, di tanto in tanto viene preso di mira ed è oggetto di atti di vandalismo.

Mobili e cartoni

In questo caso all’interno dell’edificio industriale è stato appiccato il fuoco ad alcuni mobili accatastati nel sottotetto, insieme a cartoni e materiale vario. Era successo anche all'ultimo dell'anno, neanche un mese fa: un rogo sempre di piccola entità domato dai pompieri. Ma in quel caso si pensò che le fiamme potevano essere state provocate dall'accensione di petardi o fuochi d'artificio.