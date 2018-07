Fiamme nella campagna di Cavarzere, a fuoco un fienile contenente rotoballe

Un fienile in fiamme nel primo pomeriggio di venerdì nella campagna di Cavarzere, per la precisione in via Grignella, nell'omonima località al confine con la provincia di Rovigo. Una volta scattato l'allarme, sul posto sono arrivate squadre di vigili del fuoco sia da Cavarzere che dal Rodigino. Le fiamme sono alte difficili da domare perché originate dalle rotoballe altamente infiammabili che erano immagazzinate nella struttura; inoltre il fabbricato è pericolante ed è quindi prudente, per gli operatori, restare all'esterno.

Diverse ore di lavoro

Si tratta di un edificio lungo una ventina di metri, disabitato e adibito appunto a ricovero di fieno. Nessuna persona è in pericolo, anche perché il fienile si trova in aperta campagna. Con il proprietario è stata anche valutata la possibilità di utilizzare il sistema di irrigazione per agevolare il lavoro dei pompieri, ma le operazioni si sono comunque prolungate per diverse ore sotto il sole afoso del pomeriggio estivo.