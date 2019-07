A fuoco un fienile, difficili le operazioni di spegnimento dell'incendio

Un fienile è andato a fuoco nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 22 luglio, verso le 15, a Staffolo, una frazione del Comune di Torre di Mosto. Il capanno è in via Roncade 9. I vigili del fuoco lavorando per ore hanno domato l'incendio che ha coinvolto balle di fieno e attrezzi, rendendo complesse le operazioni di messa in sicurezza della struttura. Nessuna persona è rimasta ferita.

Accertamenti

Gli operatori, 27 persone coordinate dal funzionario di guardia, sono arrivati da San Donà, Portogruaro, Mestre e Motta di Livenza con 8 automezzi e sono riusciti a circoscrivere le fiamme per impedire il coinvolgimento degli altri vicini fabbricati. Alle 19 erano ancora in corso le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai e lo smassamento del foraggio, portato all’esterno. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni potrebbero durare fino a tarda sera.