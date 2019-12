Divampa incendio da un fornello, ustioni al volto e a una mano

Divampa un incendio da un fornello da campo, probabilmente a causa di un malfunzionamento, e un uomo di 76 anni, mestrino, si ustiona il volto e una mano.

Ferite e danni

È successo oggi, lunedì 30 dicembre, verso le 11.30 del mattino, in un appartamento di un condominio a Rocca Pietore (Belluno). Il fornelletto era collegato a una bombola di gas butano da 10 chili. Il proprietario, il 76enne che è rimasto ustionato, lo stava utilizzando sul balcone. A un certo punto le fiamme, domate dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, sono divampate provocandogli bruciature di primo e secondo grado alla fronte e alla mano sinistra, giudicate guaribili in 15 giorni. Il fuoco ha causato danni anche al balcone e alla parte esterna del sottotetto, stimati in 30 mila euro circa. Sul posto anche i carabinieri.