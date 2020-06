Barca in fiamme a Mira, colonna di fumo in cielo

Stamattina, verso le 9, una barca è andata a fuoco nel territorio di Mira, in zona Riviera Bosco Piccolo, causando lo sprigionamento di una colonna di fumo nero nel cielo, visibile a distanza. È successo a pochi metri dal punto in cui quattro giorni fa un grosso incendio aveva distrutto alcuni capannoni di un'azienda agricola. Inoltre, pochi chilometri più in là, a Malcontenta, il 20 maggio erano andati a fuoco gli impianti dell'azienda 3V Sigma.

L'apparizione del fumo stamattina, dunque, ha causato ancora una volta preoccupazione tra gli abitanti della zona. In questo caso non è successo nulla di grave: è stata coinvolta solo una barca, che era collocata a terra su di un carrello. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e hanno riportato la situazione alla normalità.