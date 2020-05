Enorme nube di fumo nero e fiamme da un'azienda di prodotti chimici

Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 15 maggio, una enorme nube di fumo denso nero si è alzata rapidamente in cielo, visibile da tutta la terraferma veneziana. È stata originata da un incendio scoppiato alla 3V Sigma di Malcontenta, azienda specializzata in prodotti chimici, a poca distanza dal punto in cui si incrociano via Fratelli Bandiera, la strada regionale 11 e via Malcontenta. Si sono verificate diverse esplosioni. Il Comune di Venezia ha invitato in via precauzionale i cittadini a chiudersi in casa e chiudere le finestre. Anche la polizia locale sta diffondendo lo stesso messaggio.

Feriti soccorsi

Nel frattempo un grande dispiegamento di forze si è riversato sul posto tra vigili del fuoco (anche con il nucleo Nbcr), ambulanze, forze dell'ordine e protezione civile. Poco dopo le 12 l'incendio risulta circoscritto ma è ancora in corso. Una o più persone sono rimaste direttamente coinvolte e gravemente ferite per le ustioni, quindi elitrasportate nei centri grandi ustioni di Padova e Verona. Altri lavoratori potrebbero essere stati intossicati. Il grande fumo nero denso ha attirato l'attenzione dei cittadini, che sono usciti per osservare il rogo, soprattutto a Marghera. Ma la nube, come detto, è visibile anche da Mestre, Venezia e ampie zone della provincia. Molti stanno segnalando anche un forte odore nell'aria. L'assessore regionale Bottacin ha spiegato che «l'Arpav sta facendo indagini a tutto campo per verificare le sostanze che stanno bruciando. È possibile che si tratti di acetone, ma è una notizia non ufficiale e non verificata».

Viabilità chiusa e area evacuata

Il Comune di Venezia ha comunicato: «Un incendio è divampato in uno stabilimento di Malcontenta. Sono in corso verifiche da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici Arpav. In via prudenziale la centrale operativa della polizia locale e la protezione civile comunale invitano tutti i residenti nel territorio della municipalità di Marghera a portarsi in un luogo chiuso e tenere chiuse porte e finestre». Per garantire la sicurezza degli operatori è stata chiusa la viabilità per un raggio di 1,5 chilometri. I lavoratori della zona sono stati evacuati dai rispettivi stabilimenti. Una parte di loro si è trovata bloccata, con le strade chiuse dalle pattuglie, e si sono rifugiati al centro commerciale Panorama.

«Disastro annunciato»

Tra i primi a commentare l'episodio c'è Gianfranco Bettin, presidente della Municipalità di Marghera: «Il grave, impressionante incendio che da questa mattina infuria sulla 3V Sigma è in un certo senso un incendio, un disastro, annunciato. Solo pochi mesi fa, infatti, i lavoratori avevano scioperato per la sicurezza, denunciando tra l’altro l’insufficienza degli impianti anti incendio. In tutti questi anni, poi, abbiamo sollevato, come Municipalità di Marghera, la questione della sicurezza nelle aziende che, a partire dal vecchio complesso del petrolchimico, si sono autonomizzate, con diversa fortuna. La mancanza di investimenti adeguati, sia sul ciclo produttivo che sulla sicurezza interna, dei lavoratori e degli impianti, rende la situazione pericolosa. Come drammaticamente questa mattina si è dimostrato. Da Arpav, dagli enti di controllo, dalla magistratura, dalle istituzioni, attendiamo tutte le informazioni necessarie su cosa sia accaduto, su cosa sia uscito nell’aria, di chi siano le responsabilità».

Articolo in aggiornamento