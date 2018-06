Furgone va in fiamme a Marcon, salvo il conducente

Furgone in fiamme a Marcon. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all'incendio, forse una fuoriuscita di carburante, ma il condizionale è d'obbligo. L'unica certezza è che il conducente è riuscito a smontare dal mezzo prima che prendesse completamente fuoco. Del mezzo è rimasta solo la carcassa. È successo attorno alle 16.50 in via Paloi.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco di zona, il cui compito è stato quello di mettere in sicurezza la zona e spegnere completamente le fiamme, che avevano avvolto il furgone e lambito un adiacente campo di granoturco. Nessun problema per l'uomo alla guida del mezzo. Cause del rogo ancora al vaglio.