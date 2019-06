Esplode il furgone dei panini: quattro feriti

Quattro persone sono rimaste ferite a causa dell'esplosione di un furgone di vendita di panini, che ha provocato anche un incendio. L'incidente è avvenuto sabato intorno alle 13.30 in via Colombara, a Marghera.

I vigili del fuoco, arrivati da Mestre con con due squadre, hanno spento l'incendio, mentre i feriti sono stati soccorsi e stabilizzati dal personale del 118 e trasportati all'ospedale dell'Angelo a Mestre. Sono ora in corso i rilievi da parte dei vigili del fuoco per stabilire le cause dell'esplosione. Secondo una prima ricostruzione, nel furgone erano presente delle bombole di gpl, una delle quali sarebbe scoppiata.