Auto a fuoco in un garage, evacuato l'intero condominio per due ore

È stato necessario fare uscire tutti: 40 famiglie, nel cuore della notte, sono state evacuate da un grosso condominio a Marcon, in via Mattei, a causa di un incendio divampato all'interno di un garage interrato. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo la mezzanotte in gran forze: 6 automezzi e 15 operatori che si sono messi al lavoro per spegnere le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse ad altri box e al resto del palazzo.

Incendio a Marcon

L'incendio era partito da un'automobile parcheggiata: oltre al veicolo, hanno subìto danni il solaio del garage e l'impianto elettrico comune della rimessa. Le famiglie evacuate hanno potuto fare rientro negli appartamenti dopo un paio di ore, in seguito all'aerazione dei fumi dal seminterrato. Le cause dell'incendio sono da accertare. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 5 e questa mattina i pompieri torneranno sul posto per permettere il recupero in sicurezza delle auto dagli altri box: l'area interrata, infatti, per adesso resta off limits, almeno fino al completo ripristino degli impianti.