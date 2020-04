Incendio distrugge un garage accanto alla casa

Verso mezzogiorno e mezzo del giorno di Pasqua i vigili del fuoco hanno domato un rogo divampato in località La Salute di Livenza, nel Comune di San Stino, in via Martiri della Libertà. I pompieri sono intervenuti nell'incendio che si è sviluppato in un piccolo fabbricato adibito a garage. Nessun ferito ma preoccupazione per il fumo visibile a distanza.

Edificio devastato

Le squadre, accorse da Portogruaro e San Donà con due autopompe, un’autobotte e dieci operatori, sono riuscite a spegnere le fiamme, che hanno gravemente danneggiato l’edificio poco distante dall’abitazione. Il rogo ha completamente devastato anche con danni strutturali la parte utilizzata a più usi della piccola costruzione. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della struttura sono terminate dopo circa due ore e mezza.

