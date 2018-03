Trambusto a Quarto d'Altino, incendio in un box privato: possibile rogo doloso

Il fumo e le fiamme sono state viste uscire da una bocca di lupo in corrispondenza del box, altrimenti l'allarme sarebbe stato lanciato molto dopo. Preoccupazione nel tardo pomeriggio di venerdì per un incendio che è divampato in un garage condominiale di un palazzo situato in piazza San Michele a Quarto d'Altino.

Intervento dei pompieri

Sul posto si è portata una squadra dei pompieri del distaccamento di San Donà con in più l'aiuto dell'autobotte: il rogo in sé è stato circoscrito in pochi minuti, ma avrebbe potuto allargarsi anche all'auto custodita all'interno. Con ogni probabilità, però, il fuoco non è scaturito da solo: sul posto subito dopo è stato infatti richiesto l'intervento anche dei carabinieri per un sopralluogo.

Possibile dolo

Dalle prime informazioni la scintilla sarebbe scaturita da alcune tavole di legno e da dell'immondizia posizionata vicino alla bocca di lupo. Materiale che difficilmente si incendia da solo. Diversi i residenti che si sono chiesti il motivo dell'intervento dei pompieri, con tanto di sirene. Anche perché il garage era sotterraneo, quindi fumo e fiamme non erano visibili da tutte le posizioni.