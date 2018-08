Garage in fiamme nella notte a Marghera

Garage a fuoco nella notte a Marghera. È giallo sulle cause che hanno scatenato le fiamme in alcune rimesse di via Zambelli, attorno alla mezzanotte di sabato. Ai vigili del fuoco il compito di spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona. Le operazioni di soccorso sono durate circa 3 ore.

Soccorsi sul posto

Sul posto anche i carabinieri, cui è spettato il compito di effettuare i primi rilievi e i sanitari del 118, per precauzione: nessuna persona, fortunatamente, è rimasta ferita Allo stato attuale impossibile definire le cause che hanno portato alle fiamme: i garage sono stati posti sotto sequestro e avviate le indagini da parte delle forze dell'ordine.