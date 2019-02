Chioggia, 20 go-kart dati alle fiamme nella notte

In fiamme una ventina di go kart, un muletto e diverse attrezzature da officina. L'incendio è avvenuto nella notte in un rimessaggio in via Canal di Valle a Chioggia e, con ogni probabilità, è di natura dolosa: i vigili del fuoco, infatti, avrebbero trovato una finestra rotta e tracce di benzina. I carabinieri della compagnia locale sono intervenuti sul posto per avviare le indagini e stabilire con certezza le cause del rogo e, in particolare, chi possa aver appiccato l'incendio. Il capannone è stato posto sotto sequestro.

L'intervento

I pompieri sono arrivati attorno alle 23.40 con squadre del locale distaccamento, oltre che da Cavarzere e Mestre: in tutto sono stati impegnati quattro mezzi e 12 operatori per sanare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.