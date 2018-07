Fiamme a Venezia, coinvolti dei locali di pertinenza di un hotel vicino all'Accademia

Incendio a Venezia: i vigili del fuoco hanno operato dalle 15.15 di sabato per un rogo divampato in alcuni locali inutilizzati di pertinenza di un hotel in Calle Larga ai Nani, a due passi dalle Gallerie dell'Accademia. Le squadre sono intervenute con tre autopompe lagunari e 15 operatori, riuscendo a spegnere le fiamme. E' rimasto bruciato del materiale depositato all’interno delle stanze, che ha prodotto fumo e calore. Le cause dell’incendio (probabilmente di natura elettrica) sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza dei locali sono state ultimate nelle ore successive.