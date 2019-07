Incendio nell'impianto di biogas, a fuoco nastro trasportatore

Approfondimenti In trecento bloccano Mirano per dire no al progetto della centrale a biogas

Incendio in un impianto a biogas stasera, venerdì 26 luglio, in frazione Ca' Turcata, a Eraclea. Le squadre dei vigili del fuoco sono state allertate poco prima delle 21 e sono partite da Jesolo, San Donà e da Venezia verso la località, in via Pradivisi, dove ha sede l'azienda agricola che utilizza biomassa per produrre energia.

Il rogo

Le fiamme sarebbero partite da un nastro che trasporta letame e scarti. Al lavoro i pompieri per circoscrivere il rogo e ripristinare le condizioni di sicurezza. Forse il surriscaldamento di una parte dell'impanto la causa dell'accaduto, stando alle prime verifiche. L'intervento dei vigili del fuoco ha impedito il propagarsi del fuoco.