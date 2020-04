Appartamento in fiamme, morto un uomo a Jesolo

Tragico incendio nella notte a Jesolo. Verso le 2 di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mameli per spegnere le fiamme divampate da un'unità abitativa al secondo piano di un piccolo condominio. A seguito dell'incendio ha perso la vita un uomo di 65 anni. Trenta persone residenti, rimaste bloccate ai piani superiori dell'edificio, sono state evacuate e portate in salvo nel corso delle operazioni di soccorso.

L'intervento dei vigili del fuoco

Le squadre dei pompieri sono arrivate dal locale distaccamento, da San Donà di Piave e Mestre con 2 autopompe, 2 autobotti, 2 autoscale, carro aria e 14 operatori. I vigili del fuoco, nel corso delle operazioni, hanno utilizzato i cappucci sovrappressione degli autorespiratori per evacuare alcuni condòmini rimasti bloccati negli alloggi dal fumo che aveva invaso le scale.

Morto un uomo

Dopo aver spento tutte le fiamme, i pompieri hanno trovato il corpo senza vita di un uomo. Sul posto è quindi giunta un'ambulanza del Suem e la polizia di Stato cui spettano gli accertamenti del caso. Al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco le cause che hanno fatto scaturire l'incendio. Le operazioni di soccorso sono terminate all'alba.