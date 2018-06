Incendio nella notte in via Bafile a Jesolo, staccionata in fiamme: ipotesi dolo

Un rogo (di dimensioni limitate) si è sviluppato nella notte tra mercoledì e giovedì a Jesolo lido, in via Bafile, a due passi dalla spiaggia, in corrispondenza della pizzeria Dona Lola (17° accesso al mare). Le fiamme avrebbero coinvolto parte della staccionata esterna del locale, senza conseguenze per altre cose o persone, anche grazie al rapido intervento del personale prima e dei vigili del fuoco poi. L'allarme è stato dato intorno alle 4, dopodiché l'incendio è stato rapidamente estinto.

Indagini

L'episodio è stato segnalato anche alla polizia del commissariato locale, che si è messa al lavoro per far luce sulla vicenda. Una delle ipotesi prese in considerazione, infatti, è che l'incendio possa essere di natura dolosa. La mattina successiva i pompieri hanno eseguito un ulteriore sopralluogo sul posto per le verifiche del caso.