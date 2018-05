Incendio nello scantinato di una casa usata dai senzatetto: forse di origine dolosa

Le fiamme sono divampate dallo scantinato di una casa disabitata da anni. Verso le 5 di domenica mattina, i vigili del fuoco del locale distaccamento, supportati dai colleghi di San Donà, sono intervenuti in via Dalmazia a Jesolo con tre automoezzi e dieci operatori, per sanare le fiamme prima che si propagassero a tutto l'edificio e rendessero ben più grave il computo dei danni.

Forze dell'ordine sul posto

A bruciare sarebbero stati probabilmente rifiuti e materiale vario accatastato dai senzatetto che utilizzano la casa come ricovero. Dopo aver spento le fiamme, gli operatori hanno ispezionato i locali interni, per assicurarsi che non ci fosse nessuno all'interno durante il rogo. Esclusa, quindi, la presenza di persone. Le cause, si crede dolose, sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri del posto. A scopo cautelativo, presente anche un'ambulanza del Suem 118.