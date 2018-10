Incendio in una lavanderia di Bibione, due squadre di vigili del fuoco sul posto

Preoccupazione in tarda serata per un incendio scaturito da una lavanderia a Bibione. L'allarme ai vigili del fuoco è giunto attorno alle 21.15 di lunedì, immediato l'intervento degli operatori in via Maia, con due squadre da Portogruaro e Latisana: compito degli operatori è stato quello di sanare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Sul posto, i proprietari hanno fornito ai pompieri le chiavi della porta d'ingresso, per favorire le operazioni di soccorso.

Cause al vaglio

L'attività, quando si sono propagate le fiamme, era vuota, non si contano quindi feriti. È compito ora dei tecnici dei vigili del fuoco valutare quali siano state le cause che hanno portato all'incendio.