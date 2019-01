Legnaia in fiamme, l'incendio si estende anche alla casa: danni ingenti

L'incendio è partito dalla legnaia, ma si è esteso velocemente e presto ha raggiunto anche l'abitazione vicina. Ci sono volute ore, questa mattina, per spegnere il rogo che si è scatenato in via Palladio, nel villaggio San Luca a San Donà di Piave. L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 9.

Il fuoco, dalla legnaia ha raggiunto la bifamiliare a ridosso, danneggiando una stanza al piano terra e le pareti dell'intera abitazione, sia all'esterno che all'interno, che sono state annerite dal fumo. I vigili del fuoco accorsi dal comando di San Donà con due automezzi sono riusciti a circoscrivere il rogo in tempo prima che coinvolgesse l'intera casa. Nessuno risulta ferito, ma i danni sono ingenti. Ancora da stabilire, invece, il punto esatto da cui si è scatenato l'incendio.

