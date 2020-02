A fuoco una legnaia, ore di lavoro per rimuovere il materiale e spegnere i focolai

A fuoco una legnaia sabato pomeriggio a San Michele al Tagliamento, in via Pradis, località Cerasolo. L'incendio ha impegnato i vigili del fuoco dalle 15.45.

Le squadre arrivate da Portogruaro, Lignano e Mestre con un’autopompa, due autobotti, un carro aria e 11 operatori, hanno iniziato lo spegnimento di alcuni ricoveri in lamiera pieni di legna, le cui fiamme si sono estese a tutto il prato di erba secca circostante. Sono andate avanti nelle ore successive le operazioni di rimozione di tutta la legna per spegnere tutti i focolai residui. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di completa bonifica dovrebbero concludersi in tarda serata.