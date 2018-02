Principio d'incendio negli uffici del distretto sanitario al Lido: pompieri in azione

Poco dopo le 12.15 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in piazzale Ravan al Lido di Venezia per un principio d’incendio al quarto piano dell’ex ospedale del Mare che ora ospita gli uffici del secondo distretto sanitario. Le squadre intervenute dal locale distaccamento e dalla centrale di Venezia con un’autopompa lagunare hanno spento con un estintore il principio d’incendio, che ha coinvolto un neon all’interno di una canaletta per un malfunzionamento elettrico. Danni da fumo all’interno della stanza. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora con l’aerazione del locale.



