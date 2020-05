Auto a fuoco nella notte, danneggiate altre due macchine

Verso l'una della notte scorsa i vigili del fuoco sono intervenuti in via Carneo, incrocio via Roma, a Concordia Sagittaria per l’incendio di una macchina. Il rogo si è propagato anche a una seconda auto e ha provocato danni da calore a una terza.

Verifica delle cause

I pompieri arrivati da Portogruaro hanno spento le fiamme evitando il coinvolgimento totale delle altre vetture parcheggiate vicine: una è rimasta danneggiata nella parte posteriore e un’altra è stata intaccate dal calore alle plastiche. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio della squadra intervenuta. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono terminate dopo circa due ore.