Colonna di fumo nero si staglia in cielo, in fiamme un magazzino ad Asseggiano

Impossibile non vedere anche da grande distanza quella colonna di fumo nero che si alzava in cielo. Inevitabile l'apprensione dei cittadini che si sono ritrovati davanti a questo imprevisto. È successo nella serata di martedì, attorno alle 21, quando ha preso fuoco un magazzino situato in via Martiri di Marzabotto ad Asseggiano.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L'intervento dei vigili del fuoco

Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti con due automezzi antincendio i vigili del fuoco di Mestre, cui è spettato il compito di sanare completamente le fiamme, mettendo in sicurezza la zona ed evitando che le fiamme si propagassero anche all'attigua abitazione. Per il calore sviluppatosi, sono stati danneggiati anche alcuni alberi. Ancora al vaglio dei pompieri le cause che avrebbero portato al divampare delle fiamme. Le opere di completo spegnimento sono terminate dopo circa un'ora e mezza.