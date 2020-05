Maneggio in fiamme: feriti padre e figlia, morti quattro cavalli

Un grave incendio martedì mattina ha completamente distrutto un maneggio in via Tommaseo a Eraclea. Due persone sono rimaste ferite: si tratta di padre e figlia, che hanno riportato delle ustioni nel tentativo di mettere in salvo i cavalli e che sono stati accompagnati all'ospedale.

Purtroppo, quattro cavalli sono morti. il rogo è divampato intorno alle dieci e mezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma le fiamme avevano già avvolto l'intera struttura, della quale non è rimasto più nulla.

Il proprietario nelle fasi concitate dell’incendio è riuscito a mettere in salvo 7 cani, che si trovavano in una struttura vicina lambita dalle fiamme. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei pompieri. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della struttura sono terminate dopo circa due ore. Sul posto anche i carabinieri.